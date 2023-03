A vice-presidente vai estar no Gana de 26 a 29 de março e na Tanzânia de 29 a 31 de março, dia em que parte para a Zâmbia onde fica até dia 01 de abril, numa altura em que os Estados Unidos querem fortalecer a sua influência em África, face ao investimento chinês e forte interferência russa.

Neste contexto têm-se sucedido as visitas oficiais, com a digressão de Harris a acontecer depois da deslocação do chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, que vai esta semana à Etiópia e ao Níger, e após uma visita ao Corno de África, em fevereiro, de Jill Biden, a mulher de Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos.

Em Acra, Dar es Salaam e Lusaka, a vice-presidente deverá reunir-se com os Presidentes destes países para "discutir prioridades regionais e globais, incluindo o compromisso partilhado com a democracia, o crescimento inclusivo e sustentável, a segurança alimentar" e a guerra na Ucrânia, de acordo com um comunicado do seu gabinete.

Kamala Harris, a segunda figura mais importante da administração norte-americana, será observada como a primeira vice-presidente negra na história dos Estados Unidos e a primeira mulher a ocupar o cargo.

A sua viagem ocorre após uma cimeira sobre a África, em dezembro de 2022, em Washington, durante a qual o Presidente pediu uma ampla parceria África.

O Presidente prometeu então visitar a África subsariana, possivelmente em 2023, naquela que seria a primeira visita a este nível desde que Barack Obama, antigo Presidente dos EUA, visitou o Quénia e a Etiópia em 2015.

Kamala Harris deve, segundo a Casa Branca, trabalhar para apoiar a "resiliência e a adaptação climática" na região.

