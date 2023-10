Em comunicado, a Comissão anunciou a viagem de trabalho do vice-presidente responsável pela promoção do estilo de vida europeu que tem como objetivo "fortalecer a cooperação" em áreas como a educação, juventude, desenvolvimento de competências, mobilidade, segurança, cultura, desporto e inclusão.

Margaritis Schinas vai reunir-se com o governador do estado de São Paulo (Brasil), Tarcísio de Freitas. Depois, o vice-presidente vai participar num debate com estudantes na Universidade de São Paulo, intitulado "A cooperação UE-América Latina num mundo em transformação".

Durante o fim de semana, o vice-presidente viaja para o Peru, para um encontro com o ministro da Cultura, Leslie Urteaga, para abordar a cooperação cultural entre os 27 e este país latino-americano.

Também está previsto um encontro com as autoridades locais peruanas para abordar projetos de proteção dos direitos humanos, inclusão de mulheres e contra a discriminação.

Na segunda-feira, Margaritis Schinas viaja para Lima para um encontro com a Presidente, Dina Boluarte, assim como elementos dos Governo, incluindo os ministros dos Negócios Estrangeiros e do Interior.

A Comissão iniciou estes contactos depois da cimeira UE-CELAC, em julho, a primeira em oito anos e que juntou em Bruxelas mais de 50 líderes de ambos os blocos regionais foi marcada pelos diferentes pontos de vista sobre a guerra da Ucrânia, nomeadamente da Venezuela, Cuba e Nicarágua, sendo que este último país quase bloqueou a declaração final, que reuniu consenso à última hora.

