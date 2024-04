Esta posição foi assumida por Volodymyr Zelensky no seu discurso numa reunião especial sobre o trabalho das autoridades ucranianas com a NATO sobre interoperabilidade e perspetivas para 2024.

Segundo o líder ucraniano, estiveram presentes todos os responsáveis de relações internacionais de Kiev, o ministro da Defesa e a equipa de cooperação internacional do ministério.

Entre os itens de agenda, citou a próxima cimeira da NATO, a decorrer no verão em Washington e as perspetivas da adesão ucraniana à organização.

"Só com a Ucrânia na Aliança podemos contar com uma verdadeira segurança na Europa", defendeu.

No sábado, Zelensky voltou a alertar para o risco de uma expansão da agressão russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, numa fase em que as forças de Kiev enfrentam dificuldades de armas e munições para conter os avanços de Moscovo nas frentes do leste do país.

"Para ele [Presidente russo, Vladimir Putin], somos um satélite da Federação Russa. Agora somos nós, depois o Cazaquistão, os Balcãs, a Polónia e depois a Alemanha. Pelo menos metade da Alemanha", afirmou.

