Numa cerimónia no concelho da Guarda, foram entregues os primeiros contratos de um total de 14 projetos, aprovados no âmbito de uma linha de apoio extraordinária lançada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e que vão permitir o reforço de mais 300 vagas em respostas sociais.

Esta linha integrou o plano de ações de estabilização de emergência e de apoio social e económico às populações das zonas onde, em agosto do ano passado, foi decretado Estado de Calamidade.

Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, os 14 projetos localizam-se em seis concelhos do interior do país: Guarda, Covilhã (distrito de Castelo Branco), Ansião (distrito de Leiria), Vila Real, Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança) e Ourém (distrito de Santarém).

Estes representam "um investimento público de 12 milhões de euros para a criação de cerca de 300 novos lugares para apoio a idosos (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário) e pessoas portadoras de deficiência (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão)", explicou.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, considerou que se trata de "um apoio estratégico para reforçar o investimento social em concelhos mais afetados pelos incêndios, através da criação de respostas sociais que serão grandes impulsionadoras na criação de emprego".

"Esta é mais uma parcela do investimento público estrutural que está a ser implementado com financiamento PRR e PARES e que ultrapassa já os 800 milhões de euros", sublinhou.

