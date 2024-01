"Nenhuma maioria de direita subsistirá, nenhuma maioria de direita existirá sem que a sua primeira medida seja restabelecer a equiparação de suplementos a todas as forças de segurança, a todas", afirmou.

Esta garantia foi deixada por André Ventura na primeira vez que discursou na VI Convenção Nacional do Chega, que decorre até domingo em Viana do Castelo, para apresentação da moção com a qual se recandidata à liderança do partido.

"Decidi apresentar a este congresso uma nova candidatura, porque entendo que esse trabalho não está concluído na dignificação que temos de fazer de Portugal", indicou, afirmando que o "exemplo maior" reside nas forças de segurança, que estão em protesto há vários dias.

O líder do Chega considerou que os agentes "não pedem nada de extraordinário" e "dão a vida pela segurança" dos portugueses, mas "não têm nenhum reconhecimento do Estado e sentem as suas vidas cada vez mais em perigo".

FM // JPS

Lusa/FIm