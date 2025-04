Ventura exige explicações a Montenegro e acusa Governo de fraude com o IRS

Ponta Delgada, Açores, 14 mai 2025 (Lusa) -- O líder do Chega, André Ventura, exigiu hoje explicações ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre as alterações nas tabelas de retenção do IRS e acusou o Governo de promover "uma fraude" para "enganar as pessoas".