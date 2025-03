"Amanhã convocarei a direção do partido e todos os órgãos distritais para transmitir o que me parece consensual no Chega: não há nenhumas condições, perante as suspeitas que recaem sobre o primeiro-ministro de enriquecimento do próprio, para que o Chega vote favoravelmente a moção de confiança", afirmou André Ventura, em conferência de imprensa na sede do partido.

Questionado se o partido pondera abster-se, respondeu negativamente: "Abster-nos seria outra fora de viabilizar.".

Ventura assegura que, ainda que haja eleições, o Chega proporá sempre uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema na próxima legislatura, mesmo que o PS recue.

Questionado se admite viabilizar o programa de Governo de um futuro executivo liderado por Luís Montenegro, Ventura respondeu: "Não, Luís Montenegro não tem nenhumas condições de ter qualquer apoio da parte do Chega a uma maioria."

Na conferência de imprensa, o líder do Chega frisou que a responsabilidade por eventuais eleições é "exclusiva do Governo" que apresenta a moção de confiança, avisou Montenegro que "não é Cavaco" Silva, cujo executivo minoritário em 1987 caiu "não por suspeitas de que tivesse avenças".

"Não podemos permitir novos Sócrates na política portuguesa, porque já tivemos uma vez, e qualquer partido que o permita está a cometer um grave erro", afirmou.

