"Parece-nos que o senhor Presidente da República está mais tendente para dia 11 do que para dia 18" de maio, afirmou o líder do Chega.

André Ventura falava aos jornalistas à saída de uma audiência de cerca de 20 minutos com o Presidente da República, no Palácio de Belém, onde Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo 'chumbo' da moção de confiança ao executivo.

O presidente do Chega disse que, nesta audiência com o chefe de Estado, não se opôs a nenhuma das datas.

Para o Chega, o processo deve ser "rápido e célere para ultrapassar a crise política".

FM // ACL

Lusa/Fim