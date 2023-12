"Esta altura e este momento de turbulência política devem ser também momentos para ganharmos a clareza das escolhas que temos que fazer ao longo do próximo ano", considerou o líder do Chega, numa mensagem de Natal em vídeo divulgada pelo partido.

Ventura defendeu que o país vive "uma crise não só de pobreza como de desilusão, de desconfiança com as instituições e de corrupção".

"O primeiro objetivo de um político que quer dar uma solução ao país é dizer que vai lutar para resolver estes problemas, com firmeza, sem interesses instalados, sem estar agarrado a nenhum interesse, com o único objetivo de defender a vida, defender a família, defender a propriedade, defender a prosperidade dos portugueses", considerou.

Para o presidente do Chega, "os portugueses vão para este Natal com uma enorme ansiedade em relação ao futuro e com uma enorme estupefação e perplexidade sobre o que podem ser os acontecimentos de 2024", antecipando um "ano difícil".

Contudo, Ventura apelou a um "espírito de confiança e firmeza" e acredita que em 2024 "Portugal vai ficar muito melhor".

"O país está numa fase difícil, mas o Natal é esse espírito de confiança, de firmeza e de muita força que é o que temos que ter juntos para enfrentar os desafios de Portugal em 2024", considerou.

