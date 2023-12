"Doutor Luis Montenegro, o senhor pode juntar-se com quem quiser, com o CDS, com a Iniciativa Liberal, com o ADN, com os partidos todos que existirem à direita, no dia 10 de março o Chega vai ter mais votos que o PSD", afirmou André Ventura, nas Caldas da Rainha, durante o encerramento do plenário da Juventude Chega.

O recado ao líder social-democrata foi expresso num discurso dirigido aos jovens em que André Ventura vincou a ideia de que o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal "só querem unir-se [...] para garantir que o Chega não consegue superá-los em termos de resultados".

Uma postura que, para André Ventura, demonstra que o seu partido "está no bom caminho" e que alcançará o objetivo de superar a votação do PSD nas próximas eleições legislativas.

O Chega, acrescentou, não está "a tentar arranjar um número [de votos] maior que o B ou o C", nem a pretender "garantir mais um deputado em Leiria, em Viana do Castelo", está "a lutar para ganhar e quando se luta para ganhar, vai-se à luta com tudo".

