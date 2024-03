Ventura anuncia que PSD viabilizará nomes do Chega para Mesa da AR e indica idêntico apoio a Aguiar-Branco

O presidente do Chega anunciou hoje que o PSD viabilizará os candidatos do partido para a mesa do parlamento e indicou que, "no seguimento desta informação", irá transmitir aos seus deputados que apoiem também os nomes dos sociais-democratas.