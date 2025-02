Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura voltou a admitir que a moção de censura pode ser retirada, caso o primeiro-ministro dê explicações.

"Gostava de apelar a que até às 15:00 de amanhã, data de início do debate desta moção de censura, o primeiro-ministro fizesse chegar a esta casa todos os documentos relativos a esta sociedade", afirmou.

O líder do Chega disse que "sem documentos clarificadores, vai haver moção de censura", defendendo que o esclarecimento tem de ser feito "com documentos, não é com conversa".

FM // JPS

Lusa/Fim