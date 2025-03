"Eu acho que é lamentável que o primeiro-ministro se recuse a debater com outras forças políticas com representação parlamentar e que claramente esteja a querer fugir aos debates", afirmou o líder do Chega em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

André Ventura considerou que Luís Montenegro "percebe que os debates lhe vão ser incómodos, percebe que os debates lhe vão ser difíceis, e então quer enviar para os debates alguém que nem sequer é candidato a primeiro-ministro, que é o presidente do CDS".

"Isso é absolutamente desprestigiante, mostra cobardia política, mostra que está com medo de debater e mostra que quer fugir a esse escrutínio e a esse debate", acusou.

André Ventura afirmou que "quem é candidato a primeiro-ministro tem o dever de ir a debates e esclarecer" e que Luís Montenegro "não pode enviar para o debate quem quiser, se não os outros partidos também poderão enviar quem quiserem".

O presidente do Chega defendeu igualmente que partidos com diferente representação na Assembleia da República não podem ser tratados de igual forma e exigiu "proporcionalidade naquilo que é a representatividade das pessoas".

Ventura indicou que a proposta do Chega é que "haja três partidos com debate em canal aberto, que sejam os partidos mais votados do parlamento e que podem fazer maiorias no parlamento, e são os três partidos de governo", e pediu que AD, PS e Chega tenham um "regime igual".

Mostrou também abertura quanto à possibilidade de um debate a três, com os líderes do PSD, Luís Montenegro, e do PS, Pedro Nuno Santos.

Segundo notícias veiculadas em diferentes órgãos de comunicação, Luís Montenegro só aceita debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP, indicando o líder do CDS-PP, Nuno Melo, parceiro da coligação Aliança Democrática, para debater com BE, Livre e PAN.

A reunião dos partidos com os canais de televisão para definir os debates decorreu na terça-feira, mas o modelo não ficou fechado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo AD, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.

