"A candidatura de Marques Mendes representa tudo o que é mau na política. Representa a cedência ao lobismo, a cedência aos interesses de corredores e de bastidores, a cedência àquilo que é a podridão do sistema partidário que há 50 anos domina Portugal", afirmou André Ventura.

O líder do Chega e anunciado candidato a Belém com o apoio do seu partido, comentou, em conferência de imprensa de imprensa na sede, em Lisboa, a candidatura a Presidente da República do antigo líder do PSD Luís Marques Mendes.

André Ventura referiu o facto de Marques Mendes ter tido durante os últimos anos um espaço de comentário político na SIC e acusou-o de ter aproveitado essa exposição mediática em proveito próprio.

O líder do Chega acusou-o também de ter feito um acordo com o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, "para que ambos retirassem ajuda mútua de uma situação política vantajosa e do aproveitamento politico-mediático de um espaço de televisão e de comentário semanal".

"Luís Marques Mendes fez o jogo de António Costa quando o governo de António Costa estava sólido na maioria absoluta e tornou-se o maior aliado de Luís Montenegro nas televisões ao longo dos últimos meses, e agora vimos saber que o governo do PSD apoia a candidatura de Luís Marques Mendes", disse.

Ventura alegou que "houve uma troca de favores entre Luís Marques Mendes e Luís Montenegro", considerando tratar-se de "uma promiscuidade que não se pode aceitar".

