Segundo o portal da ANA-Aeroportos, foram cancelados dois voos provenientes de Lisboa com chegada prevista para as 09:00, um da Easyjet e outro da TAP.

Ainda na parte da manhã, foi também cancelado um voo de Londres (Easyjet) e um outro de Lisboa (TAP), enquanto outro voo proveniente de Londres acabou por divergir, é ainda referido no portal.

À tarde, um voo da Easyjet proveniente do Porto e com chegada à região agendada para as 14:45 terá igualmente sido cancelado.

No 'site' da ANA pode ainda verificar-se que mais cinco voos previstos para a tarde e noite de hoje já foram cancelados pelas respetivas companhias aéreas.

