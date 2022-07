Segundo a mesma fonte, o aeroporto da ilha do Porto Santo foi alternativa para voos programados provenientes de Zurique (Suíça), Hamburgo (Alemanha), Nantes (França) e Amesterdão (Holanda), que aguardam um "abrandamento" na velocidade do vento para aterrar na Madeira.

Uma ligação da easyJet com origem no aeroporto londrino da Gatwick também esteve no Porto Santo e depois de uma segunda tentativa falhada de aterragem na Madeira acabou por voar para as ilhas Canárias, o mesmo acontecendo com um avião desta companhia oriundo de Bristol.

Um voo da TAP de Lisboa acabou por regressar à origem e a ligação foi cancelada.

"Esta é a situação pelas 14:00 e, entretanto, alguns aviões conseguiram fazer-se à pista, aproveitando um momentâneo abrandamento do vento", disse, mencionando os casos de um voo da TAP oriundo de Lisboa e outro da Ryanair, com origem do Porto.

AMB // MLS

Lusa/Fim