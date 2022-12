Venezuela regeita "veementemente" lei dos EUA que proíbe negócios com empresas que apoiem Maduro

Madrid, 18 dez 2022 (Lusa)- O governo venezuelano condenou "veementemente" a nova lei aprovada na sexta-feira pelo Congresso dos Estados Unidos da América, que proíbe as agências federais de fazerem negócios com empresas que apoiem o governo do presidente Nicolás Maduro.