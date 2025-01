"A Venezuela tem--se preparado, juntamente com Cuba, com a Nicarágua, com os nossos irmãos mais velhos do mundo, para que, se um dia tivermos de pegar nas armas para defender o direito à paz, o direito à soberania e os direitos históricos da nossa pátria, possamos travar a batalha e voltar a ganhá-la", disse Maduro, no sábado.

O líder falava em Caracas, no encerramento do Festival Internacional Mundial Antifascista, durante o qual sublinhou que a Venezuela está preparada para "dar a batalha na luta armada e voltar a ganhar".

"Não nascemos no dia dos covardes ou dos pusilânimes. Não somos líderes tíbios. Somos a revolução bolivariana do século XXI. Que ninguém se equivoque sobre a Venezuela. Que ninguém se engane connosco. Se for a bem, a bem avançaremos. E se for a mal, os venceremos. Para que respeitem o nosso povo", disse.

Num discurso inflamado, Maduro, insistiu que "Álvaro Uribe Vélez, é um triste paramilitar e traficante de droga, assassino e criminoso".

"Hoje [sábado] a pedir a intervenção militar na Venezuela, covarde. Vem para a frente das tropas. Álvaro Uribe, espero por ti no campo de batalha, covarde, ruim, fascista, criminoso, narcotraficante. Mostra a cara, não mandes outros, criminoso. Abaixo Uribe, abaixo o fascismo e acima o povo", disse.

Maduro disse ainda que "ninguém quer a intervenção militar que Uribe está a pedir. Ninguém quer mais sanções, ninguém quer mais violência", sublinhando que os venezuelanos querem "democracia, liberdade, entendimento, harmonia, reconciliação e reencontro" e que "é isso o que vai haver".

O ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe (2002-2010) pediu no sábado uma intervenção internacional, apoiada pelas Nações Unidas, para afastar Maduro do poder.

O pedido ocorreu um dia depois de Maduro tomar posse para um terceiro mandato de seis anos, apesar de a oposição contestar os resultados das presidenciais.

"Pedimos uma intervenção internacional, de preferência apoiada pelas Nações Unidas, para remover estes tiranos do poder e convocar imediatamente eleições livres", disse Uribe num evento político em Cúcuta, nas proximidades da fronteira colombo-venezuelana, citado pela agência de notícias EFE.

Com uma bandeira da Venezuela nas mãos, Uribe participou numa "concentração pela liberdade" da Colômbia e da Venezuela e manifestou apoio aos líderes da oposição venezuelana, María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, que disse serem "campeões universais da democracia".

O ex-presidente da Colômbia apelou ainda às Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela para que "cumpram as suas funções de acordo com a Constituição" venezuelana e "ajudem a desalojar a ditadura".

