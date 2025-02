O anúncio foi feito pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Teatro Teresa Carreño de Caracas, durante a inauguração da feira comemorativa do 50.º aniversário da criação do El Sistema, que tem inspirado a criação de orquestras juvenis e infantis em vários países, entre eles a Orquestra Geração em Portugal.

"Chegou o momento de a Venezuela ter uma instituição de ensino superior, ao mais alto nível, que brilhe tanto como o Sistema de Orquestras, e dei a ordem de proceder à fundação da Universidade da Música de Venezuela José António Abreu", disse.

O Presidente da Venezuela explicou na quarta-feira que será uma instituição de ensino superior com a experiência e o conhecimento do Sistema de Orquestras.

"A Universidade de Música nasceu na Venezuela pela mão de José António Abreu. Tem de ser a grande universidade das universidades (...) amarrada à experiência dos 50 anos do Sistema de Orquestras", frisou.

Maduro elogiou o trabalho, humildade, a coerência do pensamento, palavra e ações de Abreu e anunciou que chegou também o momento de criar um museu da música na Venezuela, para expor todos os seus reconhecimentos.

"Era um homem humilde, com uma ideia genial e com uma obra milagrosa. Estamos recordando, a 50 anos da fundação [de El Sistema], algo que ele fez e que ficou. Estamos a prestar homenagem a algo que ele fez e que continua vivo, a expandir-se e a ser recordado para sempre", disse.

Maduro frisou ainda que 1.269 mil meninos e jovens dos bairros de todo o país estão no El Sistema.

"E podemos dizer que em 2027 vamos chegar aos dois milhões de crianças e jovens, apaixonados pela música, pelas suas vidas (...) essa era a filosofia do maestro José António Abreu, a música como um grande instrumento de transformação social", disse.

Neto de um português e uma italiana, José António Abreu Anselmi nasceu a 07 de maio de 1939 em Valera, estado de Trujillo, no oeste da Venezuela, e faleceu a 24 de março de 2018 em Caracas.

Músico, professor, economista e diretor de orquestra, é popularmente conhecido como maestro Abreu.

Em 12 de fevereiro de 1975 fundou a Orquestra Nacional Juvenil Juan José Landaeta, matriz da reconhecida Orquestra Sinfónica Simón Bolívar, base de El Sistema, cujo objetivo foi "sistematizar o ensino e a prática coletiva e individual da música como instrumento de organização social e de desenvolvimento humanístico".

