Os dados do IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira divulgados pela Direção Regional de Estatística (DREM) indicam que a quantidade comercializada desta tradicional produção do arquipélago ultrapassou os 1,5 milhões de litros (mais 4,6% face ao período homólogo).

As vendas em território nacional apresentaram uma evolução positiva em quantidade (+15,7%) e em valor (+23,5%), atingindo a comercialização 317,3 mil litros, que renderam 2,8 milhões.

Destes valores, 248,1 mil litros e dois milhões de euros são relativos a vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira.

O IVBAM indicou que as exportações para os países da União Europeia rondaram os 709,3 mil litros, gerando uma valorização de 3,2 milhões de euros, o que representou variações homólogas de +0,1% em volume e de +1,6% em valor.

Quanto às exportações para os países terceiros, registaram-se 481,9 mil litros comercializados, que produziram uma receita de 4,9 milhões de euros, traduzindo aumentos de 4,9% e 5,6%, respetivamente.

No que diz respeito aos países da União Europeia, o mercado francês é o predominante, seguido do alemão, do belga e do dinamarquês, que apresentaram variações positivas entre os 3,5% e 44,6% na quantidade, e entre 2,5% e 29,5% na receita produzida.

A Suécia surge destacada pela variação negativa, com -18,7% e -40,7% na quantidade e no valor.

No mercado extracomunitário, destaca-se o Reino Unido (+82,2% nas quantidades e +136,0% em valor) e, pela negativa, os Estados Unidos da América (-11,1%; -15,8%), com o Japão a revelar uma variação mista (-11,4%; +2,1%).

Do total comercializado no primeiro semestre, 76,1% foi vinho engarrafado, vendido em média a 8,58 euros/litro, sendo o restante comercializado a um preço médio de 2,80 euros/litro (mais 0,06 euros/litro do que no período homólogo), informa ainda o IVBAM.

AMB // ROC

Lusa/fim