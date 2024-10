De acordo com o anúncio feito pelo órgão eleitoral, Venâncio Mondlane, apoiado pelo partido extraparlamentar Podemos, venceu a eleição presidencial na Beira com 76.140 votos, seguido de Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), com 64.647 votos.

Lutero Simango, candidato presidencial e presidente do Movimento Democrático Moçambicano (MDM, terceiro partido parlamentar), arrecadou 27.315 votos naquele que é o seu bastião -- a Beira é a única autarquia liderada pelo partido em todo o país -, e Ossufo Momade, que lidera a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição), contou 3.625 votos.

Na eleição à Assembleia da República, o MDM liderou, com 75.667 votos, seguido da Frelimo, com 71.669 votos e da Renamo, com 9.314 votos.

As eleições gerais de quarta-feira incluíram as sétimas presidenciais - às quais já não concorreu o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, que atingiu o limite constitucional de dois mandatos - em simultâneo com as sétimas legislativas e quartas para assembleias e governadores provinciais.

De acordo com a legislação eleitoral, até ao final do dia de hoje deve estar concluído o apuramento dos resultados provinciais, tendo o apuramento ao nível dos 154 distritos do país sido concluído no fim de semana.

A publicação dos resultados da eleição presidencial pela Comissão Nacional de Eleições, caso não haja segunda volta, demora até 15 dias (contados após o fecho das urnas), antes de seguirem para validação do Conselho Constitucional, que não tem prazos para proclamar os resultados oficiais após analisar eventuais recursos.

A votação incluiu legislativas (250 deputados) e para assembleias provinciais e respetivos governadores de província, neste caso com 794 mandatos a distribuir.

A CNE aprovou listas de 35 partidos políticos candidatas à Assembleia da República e 14 partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores às assembleias provinciais.

PVJ // SB

Lusa/Fim