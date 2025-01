Venâncio Mondlane em segurança após intervenção da polícia em Maputo

O candidato presidencial Venâncio Mondlane encontra-se em Maputo "em segurança", disse hoje à Lusa fonte próxima do político, depois de esta manhã a polícia ter dispersado, com tiros e gás lacrimogéneo, uma multidão que o ouvia, com pessoas atingidas.