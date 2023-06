"Na terça-feira, 06 de junho, Sua Eminência cardeal Matteo Zuppi, enviado do Papa Francisco, concluiu a sua breve mas intensa visita a Kiev, acompanhado por um Oficial do secretariado de Estado, durante a qual também teve a oportunidade de uma pausa para rezar na antiga igreja de Santa Sofia", na capital ucraniana, indicou o comunicado da Santa Sé.

"No final da sua missão, agradeceu cordialmente às autoridades civis pelos encontros efetuados, em particular com o decorrido com o Presidente Volodymyr Zelensky", acrescentou a nota.

Francisco enviou Zuppi, também arcebispo de Bolonha (norte), nesta missão para procurar terminar com a guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa de fevereiro de 2022, com o cardeal a reunir-se hoje com Zelensky e outros responsáveis locais.

O enviado do Papa Francisco tinha como missão sondar os espaços para uma mediação, e hoje abordou com Zelensky "alguns pontos-chave para avançar na direção de um diálogo estável e concreto", segundo revelou o diário Avvenire, propriedade da Conferência Episcopal italiana.

De momento desconhece-se se visitará Moscovo no âmbito da sua missão, apesar de o comunicado oficial do Vaticano indicar que Francisco deverá decidir "os passos a seguir".

Na segunda-feira, o cardeal reuniu-se com o comissário dos direitos humanos do Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, e considerou "inaceitável" que a violência da guerra tenha afetado as crianças na Ucrânia.

A Santa Sé anunciou na segunda-feira a viagem de dois dias de Zuppi a Kiev e definiu-a como "uma iniciativa cujo principal objetivo consiste em escutar em profundidade as autoridades ucranianas sobre as possíveis vias para garantir uma paz justa e apoiar gestos de humanidade que ajudem a aliviar as tensões".

O comunicado de hoje precisa que os resultados destas conversações "e o atroz sofrimento do povo ucraniano devido à guerra que prossegue" serão transmitidos ao Papa e serão "inquestionavelmente úteis para avaliar os passos que devem prosseguir quer a nível humanitário quer em busca de caminhos para uma paz justa e duradoura".

O conflito armado na Ucrânia, iniciado com a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada como a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

