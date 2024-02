"Os resultados destas eleições são claros e evidentes na demonstração de que a minha candidatura não alcançou o sucesso que eu me propus, que eu desejava (...). Fiquei, assim, aquém dos resultados eleitorais que havia fixado como objetivo para estas eleições", afirmou Vasco Cordeiro, numa unidade hoteleira em Ponta Delgada, onde o PS/Açores instalou o seu quartel-general nesta noite eleitoral.

Questionado sobre o seu futuro enquanto líder do PS/Açores, o cabeça de lista pelos círculos eleitorais de São Miguel e de compensação nada adiantou.

"Todas as decisões que houver para tomar sobre essa matéria e reflexões serão feitas no tempo e no local próprios. E este não é nem o tempo, nem o lugar próprio", declarou Vasco Cordeiro.

O candidato também não esclareceu sobre se vai ocupar o lugar de deputado na Assembleia Legislativa Regional e se o partido está disponível para viabilizar o governo minoritário da coligação PSD/CDS-PP/PP.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu hoje as eleições regionais antecipadas dos Açores, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação que governa a região desde 2020, formada por PSD, CDS-PP e PPM, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.

