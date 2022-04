Segundo o PS/Açores, o ex-presidente do Governo dos Açores "formalizou, na quinta-feira, a candidatura à liderança do partido, com a entrega do respetivo processo eleitoral, subscrito por centenas de militantes socialistas, à Comissão Regional de Jurisdição do PS/Açores, órgão responsável pelo processo de candidatura".

"Contando com mais do dobro das 300 subscrições mínimas previstas estatutariamente, esta foi a única candidatura apresentada para as eleições diretas a presidente do PS/Açores, que irão acontecer a 22 e 23 de abril, data em que serão também eleitos os delegados ao XVIII Congresso Regional do Partido", descreve-se na nota de imprensa.

Naquela data serão também eleitos os delegados ao XVIII Congresso Regional do partido, que se realiza na cidade da Horta, ilha do Faial, entre os dias 27 e 29 de maio.

Eleito pela primeira vez em 2013 como líder do PS açoriano, Vasco Cordeiro cumprirá o quarto mandato, se for reeleito.

A candidatura de Vasco Cordeiro será publicamente apresentada durante a próxima semana e reúne assinaturas de militantes socialistas "de todas as ilhas que apoiam a recandidatura do líder do PS/Açores a um novo mandato", acrescenta o partido.

Vasco Cordeiro, formado em direito, nasceu na ilha de São Miguel, na freguesia da Covoada, do concelho de Ponta Delgada, a 28 de março de 1973, sendo casado e pai.

O candidato socialista sucedeu na liderança do PS/Açores a Carlos César, que durante 16 anos exerceu o cargo de presidente do Governo Regional.

A 14 de outubro de 2012, Vasco Cordeiro venceu as primeiras eleições legislativas regionais, sendo reeleito em 2016.

Em 2020, o PS falhou a maioria absoluta nos Açores, tendo os socialistas perdido o poder para uma coligação de direita pós-eleitoral formada pelo PSD/CDS-PP/PPM, com acordos parlamentares com o Chega e Iniciativa Liberal.

Desde então, o socialista assumiu as funções de líder do Grupo Parlamentar do PS/Açores na Assembleia Legislativa Regional, sendo ainda o primeiro vice-presidente do Comité das Regiões.

JME // ACG

Lusa/Fim