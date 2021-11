"De acordo com as informações iniciais, várias pessoas ficaram feridas", disse a polícia em comunicado, sem precisar um número, garantindo que "não há mais perigo".

O comboio em questão, um dos ICE de alta velocidade da Alemanha, viajava entre as cidades de Regensburg e Nuremberga no momento do ataque.

Um porta-voz da polícia da região de Oberpfalz disse à emissora Bayerischer Rundfunk que ainda não se sabe se há uma motivação terrorista por trás do ataque.

Um porta-voz da rede ferroviária alemã confirmou que a estação em Seubersdorf, onde o comboio está parado atualmente, está fechada e que a viagem de comboio entre Regensburg e Nuremberga foi suspensa.

Segundo o tabloide "Bild", o atentado fez três feridos, dois dos quais estão em estado grave, embora fora de perigo de vida.

GC // JNM

Lusa/Fim