"Há relatos de várias vítimas de disparos, incluindo um agente" na Austin-East Magnet High School, revelou a polícia local através de uma mensagem na rede social Twitter por volta das 16:00 hora local (20:00 em Lisboa).

A nota apelava ainda aos habitantes da cidade no sul dos EUA com cerca de 180 mil habitantes a evitarem aquela área, noticia a agência AFP.

O responsável pelas escolas no condado de Knox, confirmou através do Twitter que tinha ocorrido um tiroteio mas que o edifício estava seguro.

"O local foi protegido e os alunos que não estiveram envolvidos no incidente foram autorizados a irem ter com as suas famílias", afirmou Bom Thomas, citado pela agência AP.

E acrescentou num outro 'tweet' que as autoridades estavam a recolher informações sobre "esta situação trágica", remetendo mais informações para mais tarde.

Vários meios de comunicação local têm relatado a presença de vários veículos policiais e de emergência no local.

Os tiroteios em escolas têm sido um flagelo recorrente nos Estados Unidos desde o massacre em Columbine, Estado do Colorado, em abril de 1999.

Considerando este fenómeno uma "epidemia", o presidente dos EUA, Joe Biden divulgou na semana passada medidas direcionadas para limitar a proliferação de armas de fogo naquele país.

