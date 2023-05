Vários ataques noturnos com 'drones' relatados na região russa de Belgorod

Vários ataques com 'drones' atingiram a região russa de Belgorod entre a noite de terça-feira e hoje, disse o governador do território, que recentemente tem sido alvo de grupos armados alegadamente ucranianos, de acordo com as autoridades da Rússia.