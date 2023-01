O prefeito de Pequim, Yin Yong, disse, em entrevista à televisão estatal CCTV, que a cidade superou o pico de infeções e que foi alcançada uma "nova imunidade", embora tenha reconhecido que a cidade ainda enfrenta uma "tarefa difícil" no tratamento de casos graves.

As autoridades de outras cidades como Chongqing, no centro, garantiram que o número de internamentos hospitalares devido à covid-19 "diminuiu drasticamente a partir de 20 de dezembro", e que o município ultrapassou o pico de infeções entre 12 e 23 de dezembro, de acordo com o jornal oficial Global Times.

No entanto, especialistas chineses esperam que o vírus atinja agora áreas rurais, durante o feriado do Ano Novo Lunar, a maior migração anual do mundo, e que este ano se realiza entre 21 e 27 de janeiro.

Centenas de milhões de trabalhadores migrantes vão retornar às suas terras natais para passar as férias com as famílias, o que "acelerará a propagação da epidemia", segundo os cientistas.

De acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua, no total, foram realizadas 34,7 milhões de viagens no último sábado, o primeiro dia de um período de 40 dias em que centenas de milhões de chineses regressam às respetivas terras natais para celebrar o Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas.

Aquele número representa um aumento de 38,2%, em relação a 2022.

Em meados de dezembro, o Conselho de Estado (Executivo) pediu já aos governos locais que dessem prioridade aos serviços de saúde nas zonas rurais "para proteger a população", apontando "a relativa escassez de recursos de saúde" e a elevada mobilidade durante as férias.

A rápida propagação do vírus em todo o país lançou dúvidas sobre os números oficiais, que relataram apenas um punhado de mortes recentes pela doença, apesar de localidades e províncias estimarem que uma proporção significativa das suas populações - em alguns casos, até 90% - ter já sido infetada.

JPI // VQ

Lusa/Fim