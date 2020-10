"Eles claramente emitiram uma 'fatwa'(decreto religioso islâmico, neste caso de morte) contra o professor", disse Gerald Darmanin à rádio Europe 1, apontando para os suspeitos sob custódia.

Estas operações policiais, decididas na sequência do Conselho de Defesa realizado no domingo, decorrem desde a manhã de hoje e terão continuidade nos próximos dias.

Segundo o ministro, as operações não visam "necessariamente indivíduos ligados à investigação" do assassínio do professor de história Samuel Paty.

As operações visam, no entanto, "transmitir uma mensagem: (...) nem um minuto de trégua será dada aos inimigos da República", sublinhou Gérald Darmanin, sem dar mais detalhes.

Desde o assassínio do professor, na sexta-feira em Conflans Saint-Honorine, "mais de 80 investigações" foram abertas por ódio online e ocorreram prisões, acrescentou o ministro, referindo que quer dissolver várias associações, incluindo o Coletivo contra a Islamofobia na França (CCIF).

"Cinquenta e uma estruturas associativas terão um certo número de visitas dos serviços do Estado ao longo da semana e várias delas, por proposta minha, serão dissolvidas em Conselho de Ministros", anunciou Gerald Darmanin.

O CCIF está "obviamente envolvido" e "alguns elementos permitem-nos pensar que este é inimigo da República", continuou o ministro.

A associação tem "auxílios estatais, deduções fiscais e denuncia a islamofobia estatal", acrescentou.

Darmanin também citou a organização Baraka City, fundada por muçulmanos com perfil 'salafista', cujo presidente, Driss Yemmou, foi colocado sob supervisão judicial na quinta-feira como parte de uma investigação por assédio nas redes sociais.

A associação, cuja conta no Facebook é seguida por mais de 715.000 pessoas, desperta forte entusiasmo entre muitos jovens crentes, mas também suspeita por suas posições às vezes radicais.

Sobre a evocação de uma 'fatwa' contra o professor, o ministro referiu em particular o pai de um estudante de Conflans Saint-Honorine e o ativista islâmico radical Abdelhakim Sefrioui.

Os dois homens estão entre as onze pessoas detidas durante a investigação do ataque perpetrado na sexta-feira.

Na tarde de sexta-feira, Samuel Paty, um pai de família de 47 anos, foi decapitado perto do colégio onde ensinava História e Geografia, numa área tranquila de Conflans-Sainte-Honorine, nos subúrbios a oeste de Paris. O seu agressor, um refugiado russo de 18 anos de origem chechena, foi baleado nove vezes pela polícia.

Fonte da polícia, citada pela agência de notícias AFP, explicou que a vítima terá exibido caricaturas do profeta Maomé durante uma disciplina sobre liberdade de expressão.

O homicídio ocorreu cerca das 17:00 locais (16:00 em Lisboa) de sexta-feira, nas imediações do colégio de Bois d'Aulne, em Conflans-Sainte-Honorine.

CSR // FPA

Lusa/Fim