Duas semanas depois de ter sido 18.ª classificada no Mundial, em Seul, Coreia do Sul, a leiriense arrebatou o último lugar do pódio continental, numa vertente feminina dominada pela neerlandesa India Sardjoe, que derrotou na batalha final a italiana Antilai Sandrini.

Vanessa Marina tinha passado no sábado a pré-ronda de acesso ao 'top 32', sendo que hoje começou a galgar etapas até disputar uma fase de grupos entre os 16 finalistas, na qual derrotou a alemã Pauline Nettesheim e a suíça Rebecca Annies e empatou com a lituana Dominika Banevic, entrando, assim, no conjunto das oito melhores classificadas.

Com a progressão até à final dependente de confrontos diretos, a 'b-girl' lusa afastou a transalpina Alessandra Chillemi, mas cedeu perante a campeã India Sardjoe e acabou relegada para a discussão da medalha de bronze, vencendo o reencontro com Banevic.

No setor masculino, encimado pelo francês Dany Dann, Diogo Oliveira acabou no 'top 16' e falhou uma vaga nas derradeiras batalhas, mas consolidou pretensões na qualificação para os Jogos Olímpicos, ao passo que Bruce Almighty foi afastado logo na pré-seleção.

O breaking, uma forma de 'break dance', é uma manifestação atlética de dança urbana e tem a estreia no programa olímpico prevista para Paris2024, com 16 atletas masculinos e 16 femininos, visando atrair público mais jovem ao maior evento multidesportivo mundial.

RYTF // AJO

Lusa/Fim