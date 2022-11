Esta posição foi defendida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, em São Bento, depois de questionado sobre a polémica de o Presidente da República, o próprio primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República se deslocarem ao Qatar para acompanhar a seleção portuguesa de futebol.

"O campeonato do mundo é onde é. Todos temos uma posição sobre o que é o Qatar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja no campeonato do mundo é por ser uma das poucas que conseguiu ser apurada", começou por alegar António Costa.

Depois, o primeiro-ministro separou política e futebol, mantendo a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio e Augusto Santos Silva assistirem a jogos de Portugal no Qatar.

"O campeonato do mundo é lá [no Qatar] e quando formos lá não vamos seguramente apoiar o regime do Qatar, a violação dos direitos humanos no Qatar e a discriminação das mulheres no Qatar. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional, a seleção de todos os portugueses, a seleção que veste a bandeira", sustentou.

Mas o líder do executivo foi ainda mais longe em defesa deste princípio relacionado com o apoio incondicional à seleção nacional.

"Apoiamos no Qatar, em França, na Índia, na China, na Rússia. Apoiamos onde a seleção estiver. É a nossa seleção. E nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira", frisou.

Depois, António Costa introduziu uma nota de humor, dizendo que "a única divergência com o Presidente Lula da Silva é quem vai ganhar na final".

O primeiro-ministro português teve resposta pronta da parte do Presidente eleito do Brasil.

"Posso dizer humildemente que, depois de 20 anos, chegou outra vez a altura de o Brasil ser campeão do mundo. O Cristiano Ronaldo não está a jogar como há 15 anos", acrescentou.

PMF/TA // JPS

Lusa/Fim