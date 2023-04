A ação "Um dia no Montado" (ou "Un Dia en la Dehesa", em espanhol) é dirigida a alunos dos 2.º e 3.º ciclos das duas regiões ibéricas e insere-se no projeto de cooperação transnacional "Montado -- Conservação e Valorização", disse a organização.

O projeto é promovido pelos Grupos de Ação Local (GAL) Terras Dentro (Portugal), ADERCO (Espanha) e Pays Pyrenees Mediterranee (França).

Financiada pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, a iniciativa aposta "na conservação do montado" mediterrânico "logo junto dos jovens, porque é fundamental eles virem a protegê-lo no futuro", explicou hoje à agência Lusa uma das coordenadoras.

"Mesmo as pessoas que vivem com o montado, muitas vezes, não sabem esta riqueza que é uma floresta mediterrânica que existe em muito poucos países do mundo", apontou Manuela Fialho, do GAL Terras Dentro.

Trata-se de um tipo de floresta, com povoamentos de sobreiros e azinheiras, "em que há exploração humana, senão seria uma floresta normal", frisou a coordenadora.

Mas, ao mesmo tempo, ressalvou, "tem de ser explorado de forma equilibrada" para que não se perca "uma grande fonte de rendimento para as populações locais e também para o meio ambiente".

"Mesmo as nossas crianças, algumas sabem que existem sobreiros e azinheiras, mas não conhecem esta dinâmica de equilíbrio que é necessário ter. Com as alterações climáticas, com a questão dos incêndios, a exploração animal intensiva, estamos a perder muitas árvores", salientou a técnica analista do PDR2020.

Por isso, o projeto vai reunir "160 crianças em Portugal" e "190 em Espanha", para que os alunos possam "discutir este tema comum a todos de uma forma lúdica e pedagógica", acrescentou Manuela Fialho, no sentido de "passar esta mensagem" de proteção e valorização do montado.

Esta terça-feira, cerca de 60 alunos de escolas das localidades espanholas de Almendral e Olivença, na Estremadura, reúnem-se em São Bartolomeu do Outeiro, no concelho de Portel (Évora) com 100 jovens estudantes de Alvito e Vidigueira (Beja).

Dois dias depois, na quinta-feira, é a vez de os alunos portugueses atravessarem a fronteira para dar continuidade aos "jogos e desafios", que vão terminar com "um passeio de campo" numa zona de montado, onde irão fazer o "reconhecimento de espécies animais e vegetais" associados a este tipo de floresta, acrescentou Manuela Fialho.

O montado é "um ecossistema" que tem características comuns "no caso do Alentejo e da Estremadura espanhola", mas "apresenta algumas diferenças" no território francês, destaca uma nota informativa do projeto "Montado -- Conservação e Valorização".

"No entanto, as preocupações inerentes à conservação e gestão são idênticas", em todos estes territórios, por ser "um ecossistema de uma riqueza infindável, mas também bastante vulnerável".

Torna-se, por isso, "imprescindível a sensibilização e informação" do seu valor e da "necessidade de o proteger" junto das "gerações mais jovens", pode ler-se no comunicado.

"Um dia no Montado" tem o apoio da Junta de Freguesia de São Bartolomeu do Outeiro, em cooperação com os programas de Contratos Locais de Desenvolvimento Social-4G (CLDS) Futuro Vivo (Vidigueira) e Vita9 (Alvito).

