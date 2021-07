"O contrato com Karpin vai vigorar até 31 de dezembro de 2021, com possibilidade de ser prorrogado", anunciou em comunicado a federação da Rússia (UFR), especificando que, durante os próximos seis meses, o técnico vai acumular funções de selecionar com o cargo no Rostov.

Por sua vez, o russo Karpin agradeceu à UFR a confiança, destacando a "enorme honra" por assumir o comando da seleção.

"Para mim, esta é uma nova etapa, muito importante e muito interessante, na minha carreira como treinador", disse.

A missão de Karpin, de 52 anos, será qualificar seu país para Mundial de 2022, no Catar, cuja fase de qualificação será retomada em setembro e onde a Rússia se bate com Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Chipre e Malta.

"Faremos todos os esforços para atingir este objetivo", prometeu o novo selecionador.

