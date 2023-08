"O equilíbrio natural da evolução de um festival de música é procurar novos públicos também, ou seja, consolidar o público que nós já tínhamos e tentar abrir o espaço para um público que se calhar não se sentia tão atraído ao nível da oferta musical", afirmou, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, o representante da promotora Amazing Events Luís Salgado.

Este ano, a organização que envolve mais de 500 pessoas empenhou-se em trazer bandas de metal e também de outros estilos musicais.

"Muito do cartaz é dedicado ao metal, mas existem sempre bandas de 'punk', bandas de 'hardcore' e 'hard rock'. É isso que este ano nós vamos tentar fazer. Introduzir essas espécies de subgéneros, porque achamos que é um ambiente que merece ser partilhado também com outro público", acrescentou.

A Quinta do Ega, no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, acolhe durante três dias o Vagos Metal Fest, que é referência no rock e metal em Portugal.

O recinto conta com uma área de cerca de 8.000 metros quadrados, numa área total de 80.000, onde vão atuar artistas nacionais e internacionais.

No primeiro dia vão atuar os Sepultura, Alestorm, Be'lakor, Besta, Corpus Christii, Dagara, Dieth, Dragon's Kiss, Sacred Sin e Vendetta FM.

Já na sexta-feira é a vez de Ugly Kid Joe, Tara Perdida, All Against, Gatecreeper, Glasya, Lecks Inc, Megara, Nervosa, Seventh Storm e Viciously Hateful.

Triptykon, Belphegor, Heidevolk, Imperial Triumphant, Midnight, Monuments, Praetor, Process Of Guilt, Pull The Trigger, Serrabulho e Urne atuam no último dia, no sábado.

O evento inclui dois palcos - o principal e o secundário - assim como uma praça de alimentação, um 'beer garden' e um espaço para campismo.

O presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, frisou hoje que o festival tem retorno financeiro imediato, além do impacto na imagem do concelho.

"Nós acreditamos, e temos provas disso, que este evento, apesar de ser destinado a um tipo de público muito específico traz retorno ao nosso concelho e, por isso, decidimos investir", reafirmou.

A autarquia investiu diretamente de 30 mil euros no Vagos Metal Fest.

De acordo com o autarca, um estudo da Cision notou que este festival, no ano passado, teve um retorno financeiro estimado de cerca de um milhão de euros.

Em 2022, o Vagos Metal Fest contou com a visita de cerca de 20 mil pessoas, por isso, a organização espera que o número de visitantes ronde o mesmo número.

Os bilhetes estão disponíveis no 'site' vagosmetalfest.com tal e nos locais habituais e têm um custo de 95 euros para o passe geral e de 45 euros para o bilhete diário.

