"Este ato contribui de uma forma bastante importante para que as crianças de Santa Cruz possam ter ao seu dispor melhores condições de base para o seu aprendizado, o que ganha maior importância e relevância quando estamos a falar de alunos que estão a começar a fazer a sua formação", realçou o vereador da Câmara Municipal de Vagos, Pedro Bento.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro deu conta que o material escolar foi entregue, a semana passada, às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo que estudam em Santa Cruz.

Para este município de Cabo Verde seguiram lápis de cor e carvão, canetas de escrever e de pintar, capas, dossiers, borrachas, tesouras, afiadoras, tintas de várias cores, pincéis, mochilas, porta-lápis, cartolinas, papel crepe e celofane, cadernos quadriculados e pautados, plasticina e frascos de cola branca.

Segundo a Câmara Municipal de Vagos, esta campanha foi levada a cabo depois do vereador da Educação da Câmara Municipal de Santa Cruz, Nilton Paiva, ter deixado um pedido de ajuda.

O apoio tinha sido solicitado à margem da assinatura de um protocolo tripartido, na área da Educação, entre o Município de Vagos, o Município de Santa Cruz e a Escola Profissional de Agricultura e desenvolvimento Rural de Vagos.

"Este material servirá para suprir a carência dos estudantes de Santa Cruz, cumprindo o Município de Vagos com o seu compromisso em contribuir para que as crianças cabo-verdianos possam ter mais condições para efetuar a sua aprendizagem", realçou a autarquia, acrescentando ainda que o gesto só foi possível "graças à solidariedade de toda a comunidade escolar do concelho" e a um "empresário da região que disponibilizou os seus contentores para o envio do material".

O protocolo tripartido - entre o Município de Vagos, o Município de Santa Cruz e a Escola Profissional de Agricultura e desenvolvimento Rural de Vagos -- foi assinado há menos de um ano e tem como grande objetivo proporcionar formação profissional aos alunos provenientes de Cabo Verde na Escola Profissional de Agricultura e desenvolvimento Rural de Vagos.

