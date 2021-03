Numa nota distribuída hoje à comunicação social, a OMS refere que as vacinas vão permitir igualmente recuperar a economia e os meios de subsistência das pessoas.

"Este primeiro passo para a vacinação oferece-nos uma luz no fundo do túnel para a proteção das populações. Precisamos também de continuar a trabalhar em conjunto para reforçar as medidas preventivas de saúde pública contra a covid-19, melhorando ao mesmo tempo o acesso aos serviços de saúde e tratamentos de qualidade", referiu Djamila Cabral citada no documento.

Angola recebeu hoje 624 mil doses da vacina AstraZeneca - Oxford do Instituto Sérum da Índia, no âmbito da iniciativa Covax, que visa assegurar a distribuição equitativa das vacinas contra a covid-19, em todo mundo.

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, anunciou no ato de receção do lote que as primeiras vacinas começam a ser administradas hoje.

A nota da OMS sublinha que com este primeiro lote de vacinas, estimado em cerca de 10% das necessidades da primeira fase da vacinação em Angola, o Governo vai imunizar os profissionais de saúde, as pessoas vulneráveis e as que têm comorbidades complicadas.

Segundo o responsável da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Seth Berkley, durante as próximas semanas, a Covax tem de entregar vacinas a todas as economias participantes para assegurar que os mais em risco estejam protegidos, onde quer que vivam.

"Precisamos agora que os Governos e as empresas confirmem o seu apoio à Covax e nos ajudem a derrotar este vírus o mais rapidamente possível", disse Seth Berkley.

A entrega de vacinas a Angola faz parte de uma primeira ronda de atribuição da Covax que continuará nos próximos dias e semanas, a nível mundial e em toda a região africana, prevendo-se que sejam entregues ao país 2,5 milhões de doses de vacinas AstraZeneca/Oxford até meados deste ano.

"A iniciativa Covax está a desempenhar um papel crucial nos esforços globais para garantir um acesso justo, acessível e equitativo às vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres do mundo, às comunidades mais marginalizadas e às populações mais vulneráveis", realça-se no documento.

Como parte dos esforços de Angola para prevenção e combate da pandemia, o Ministério da Saúde, com o apoio dos parceiros da Covax, desenvolveu um Plano Nacional de Imunização para assegurar o acesso seguro e equitativo às vacinas da covid-19, incluindo várias ações que visam reforçar a infraestrutura e o armazenamento da cadeia de frio, formar vacinadores, gerar procura, bem como gerir a desinformação sobre a vacinação.

A chegada de vacinas contra a covid-19 em Angola assinala mais um marco nas principais metas da iniciativa Covax, no quadro do seu esforço sem precedentes de fornecer pelo menos dois mil milhões de doses de vacinas até final do ano em curso.

Angola registou até segunda-feira um total de 20.807 casos positivos de covid-19, dos quais 508 óbitos, tendo recuperado 19.322 pessoas.

NME // VM

Lusa/Fim