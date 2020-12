"Temos cerca de 40 mil enfermeiros no SNS e são eles que prioritariamente vão vacinar. Obviamente que se for necessário reforço serão reforçados estes meios", afirmou António Lacerda Sales aos jornalistas, no final de duas visitas a duas unidades de saúde, em Matosinhos, no Porto.

Sobre se os centros de saúde poderão ter que alargar os horários de funcionamento, o governante disse que "é possível", mas ressalvou que tal é do âmbito funcional das unidades locais de saúde e dos diretores executivos dos agrupamentos dos centros de saúde.

"[Essa possibilidade] é a adequabilidade que o plano tem que ter em função das necessidades e a resposta é em função das necessidades", sublinhou António Lacerda Sales.

Questionado ainda sobre se o Estado vai assegurar sozinho o plano de vacinação, o governante explicou que o Governo entendeu que por "uma questão de coordenação, de articulação e monotorização, o Serviço Nacional de Saúde assegurará numa primeira fase a vacinação contra a Covid-19".

