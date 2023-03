Utentes do distrito de Lisboa protestam junto ao Ministério da Saúde no sábado

O Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP) vai realizar no sábado um protesto junto ao Ministério da Saúde, mobilizando comissões do distrito de Lisboa na defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), afirmou hoje à Lusa a organização.