Utentes de lar em Beja são 83 dos 97 infetados, uma delas internada

Dos 97 casos de covid-19 identificados na quarta-feira no lar Mansão de São José, em Beja, 83 são utentes, estando um deles, uma mulher, internada no hospital, revelou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).