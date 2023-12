Numa ação, realizada esta manhã, para assinalar o dia em que as urgências pediátricas do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) estão encerradas e denunciar o condicionamento das urgências no período de Natal, os utentes entregaram um presente ao Governo.

"Num gesto simbólico, deixámos uma caixa a dizer que o presente que o Governo nos dá é um Natal sem urgências. Na realidade, a resposta às urgências existem, mas está condicionada", disse à agência Lusa, a porta-voz da comissão de utentes, Mónia Lopes.

A porta-voz apelou ao Governo para que este "responda aos profissionais de saúde e dê [uma] resposta à situação da saúde".

O presente foi colocado "no muro do hospital", "em frente às urgências", acompanhado por "um poema alusivo à época" natalícia e uma frase onde se pode ler "O presente do Governo é um Natal "sem urgências" em Évora", indicou.

"Esta questão não pode ser uma questão pontual, está a tornar-se num novo normal e não podemos aceitar esta situação e, por isso, num gesto simbólico, estamos a apelar à resposta às questões na saúde, que é urgente", considerou.

De acordo com a responsável, a ação decorreu entre as 11:00 e as 11:30 de hoje e contou com "um total de 20 participantes", entre elementos da comissão de utentes e população em geral.

À Lusa, a porta-voz manifestou a sua preocupação no que respeita aos constrangimentos no HESE, uma das "unidades hospitalares de referência" do distrito de Évora, "no pico do inverno".

"Já estamos com estas situações gritantes de falta de resposta e de falta de meios humanos ao nível dos profissionais de saúde, que estão exaustos, estão cansados e temos receio e sabemos que, quando chegar o pico do inverno, esta situação vai-se agravar", sublinhou.

Por isso, a Comissão de Utentes em Defesa dos Serviços Públicos de Évora exige "respostas definitivas" do Ministério da Saúde.

"Se nos dizem que não há falta de dinheiro para investir no Serviço Nacional de Saúde, queremos esse investimento e ter respostas para as pessoas que têm problemas de saúde", concluiu.

O Serviço de Urgência Pediátrica do HESE, informou na quinta-feira o hospital, está encerrado desde as 09:00 de hoje e até às 14:00 de domingo, e o encerramento repete-se na terça-feira até às 14:00.

A unidade hospitalar alentejana apelou aos utentes para contactarem a Linha Saúde 24 antes de se dirigirem ao serviço para que sejam encaminhados em função da gravidade do seu quadro clínico.

