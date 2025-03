O governador Spencer Cox, do Partido Republicano, manifestou reservas em relação à medida, mas anunciou na sexta-feira que permitiria que a proibição se tornasse lei sem a sua assinatura, porque um veto seria anulado pelo Congresso estadual, controlado pelos republicanos.

A partir de 07 de maio, os edifícios governamentais estaduais ou locais serão multados em 500 dólares por dia por hastear qualquer bandeira que não seja a dos Estados Unidos, a bandeira do estado do Utah, bandeiras militares ou uma pequena lista de outras aprovadas pelos legisladores.

As bandeiras políticas que apoiem um determinado candidato ou partido, como as bandeiras "Make America Great Again" do Presidente Donald Trump, não serão permitidas.

Os edifícios da cidade liberal de Salt Lake City exibem frequentemente bandeiras que celebram a sua numerosa população LGBTQ+.

Para protestar contra a proibição de bandeiras, todas as noites desde que a proposta foi enviada a Cox as autoridades da cidade iluminaram o Edifício Salt Lake City e do Condado com luzes com as cores do arco-íris LGBTQ+.

Andrew Wittenberg, porta-voz do gabinete da presidente da Câmara de Salt Lake City, Erin Mendenhall, disse que os seus advogados estão a avaliar a lei e que a capital ainda não tem informações sobre o que fará quando a lei entrar em vigor.

Os patrocinadores republicanos do projeto de lei, o deputado Trevor Lee e o senador Dan McCay, disseram que o objetivo é encorajar a "neutralidade política" dos professores e outros funcionários do governo.

A lei da bandeira do Utah vai além da que foi assinada na semana passada no Idaho, que se aplica apenas às escolas.

Mas os republicanos do Idaho também estão a promover um projeto de lei separado para proibir os edifícios governamentais de exibir certas bandeiras.

Os legisladores da Florida apresentaram uma proposta para proibir em escolas e edifícios públicos as bandeiras LGBTQ+ e outras que representem pontos de vista políticos, depois de medidas semelhantes terem falhado nas últimas duas sessões legislativas.

