"Falei com o Presidente @RTErdogan [Recep Tayyip Erdogan] ao telefone para transmitir as minhas mais profundas condolências ao povo da Turquia pela perda catastrófica de vidas e destruição causada pelo sismo devastador e discutir apoio adicional", lê-se numa publicação na conta oficial de von der Leyen, no Twitter.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo de magnitude 7,8 que abalou, na segunda-feira, a Turquia e a Síria, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Os dois países foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

"A Europa está convosco", vincou a presidente da Comissão Europeia, na mesma publicação.

