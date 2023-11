No caso da urgência de Ortopedia e Traumatologia, o Hospital da Feira já estava com limitações no período noturno e vai agora prolongá-las pelo menos até sábado, que é a última data com escalas já divulgadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Isso significa que o hospital não terá urgência dessas especialidades nos períodos das 20:00 às 08:00, segundo revelou hoje essa estrutura.

Em Pediatria, as limitações anteriores aplicavam-se apenas ao período noturno do fim-de-semana, mas agora repetem-se em horário completo. Depois de parcialmente encerrada por falta de profissionais apenas durante a noite de sábado e domingo, a urgência para crianças estará fechada dia e noite pelo menos no próximo sábado.

A principal mudança é no serviço de Ginecologia: até aqui esse funcionou quase sem interrupções, mas esta quarta-feira essa especialidade deixa de ter profissionais para trabalhar à noite na Urgência e, no sábado, esse serviço até estará totalmente encerrado, tanto no período noturno como diurno.

Estes constrangimentos devem-se, segundo a direção executiva do SNS, à recusa dos médicos em fazer horas extraordinárias, o que está a afetar mais de 30 urgências de várias especialidades em todo o país.

A direção do SNS indica que, na região Norte, as dificuldades de funcionamento afetam 11 serviços de urgência de diversas especialidades e que, na região Centro, são cinco as unidades hospitalares com limitações. Há ainda constrangimentos em 11 urgências de Lisboa e Vale do Tejo 11, em duas do Algarve, numa de Portalegre e noutra de Évora.

Face a essas limitações generalizadas e às alterações que a qualquer momento podem surgir nas escalas de serviço dos hospitais do SNS, o CHEDV recomenda que, antes da deslocação a qualquer urgência, os utentes contactem previamente a linha telefónica SNS 24, pelo número 808 24 24 24, para saber a que unidade se devem dirigir.

