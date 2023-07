Em comunicado, o Hospital de Braga refere que nos dias 05, 06,12,13,20,26 e 27 de agosto (sábados e domingos) o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos estarão condicionados entre as 00:00 e as 23:59.

Nos dias 04,11 e 25 (sextas-feiras) e 19 (sábado) estes serviços também estarão condicionados a partir das 08:00.

O Hospital de Braga ressalva que, "nos períodos de condicionamento, o Bloco de Partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que se encontram internadas" na unidade hospitalar.

"Em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região devem optar por se deslocar a um dos outros hospitais da região, nomeadamente aqueles que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia: Hospital Senhora da Oliveira/Guimarães, CHMA/Famalicão e ULSAM/Viana do Castelo", adianta o Hospital de Braga.

Em alternativa, os utentes devem contactar a Linha SNS 24 -- 808 24 24 24.

"O Hospital de Braga permanece empenhado no desenvolvimento de esforços para assegurar o funcionamento do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua plenitude, em sólida articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma a cumprir o plano 'Nascer em Segurança no SNS'", lê-se ainda no comunicado.

JGS // JAP

Lusa/Fim