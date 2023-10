"O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento da urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro, devido à adesão dos cirurgiões gerais ao movimento da recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias", refere um comunicado da instituição.

A administração hospitalar precisa, no comunicado, que esses constrangimentos "vão sentir-se entre as 08:00 do dia 01 de novembro até às 08:00 do dia 02 de novembro, período em que a urgência de Cirurgia Geral estará encerrada".

Em caso de necessidade, os utentes são aconselhados a dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas, tendo sido feito aviso ao CODU/INEM, Corporações de Bombeiros, hospital de referência e hospitais mais próximos.

Os sindicatos dos médicos e o ministro da Saúde estão hoje reunidos, após uma reunião no domingo que durou mais de nove horas e terminou sem acordo na madrugada de segunda-feira.

As negociações entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

