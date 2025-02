Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a universidade alentejana revelou que a cerimónia de atribuição do grau honorífico está marcada para as 15:00 do dia 19, na Sala de Actos do Colégio Espírito Santo, o principal edifício da instituição.

Os discursos laudatórios vão ser proferidos por Maria de Fátima Nunes, professora do Departamento de História da UÉ, e Júlio Pedrosa, professor universitário jubilado e ex-ministro da Educação entre 03 de julho de 2001 a 06 de abril de 2002.

Natural de Castelo Branco, onde nasceu em 1942, Eduardo Marçal Grilo foi ministro da Educação entre 28 de outubro de 1995 e 25 de outubro de 1999, num governo do PS liderado por António Guterres.

Citada no comunicado, a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, justificou a outorga do título de Doutor Honoris Causa destacando o percurso público de Eduardo Marçal Grilo como "uma personalidade que sempre refletiu sobre a Educação".

Segundo a UÉ, além de ter exercido funções como ministro da Educação, "Eduardo Marçal Grilo considera as universidades como um elemento central para o desenvolvimento do país, com particular ênfase nos territórios do interior".

"O facto de ser natural de Castelo Branco dá-lhe uma perspetiva única para entender e trabalhar a dicotomia litoral/interior, essencial para a coesão nacional", acrescentou a reitora.

Apontando Marçal Grilo como um "cidadão ativo e interventivo" na sociedade global contemporânea, Hermínia Vasconcelos Vilar considerou que o seu "arguto espírito de reflexão e inovação visionária" continua a deixar marcas na sociedade atual.

Além das funções governativas, Eduardo Marçal Grilo foi consultor do Banco Mundial na área da Educação (de 1980 a 1991), presidente do Conselho Nacional de Educação (1992 a 1995) e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian (2000 a 2015).

Foi igualmente membro de diversas instituições, como a Selection Board do Programa Erasmus Mundus e a The International Commission do Council for Higher Education Accreditation.

A UÉ acrescentou que presidiu à Assembleia-Geral da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) e "ainda ocupa várias outras funções de relevo".

Marçal Grilo é ainda autor de diversos trabalhos sobre educação, engenharia e cooperação para o desenvolvimento.

Em 18 de janeiro de 2006, foi agraciado com a Grã-Cruz da Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Sant'Iago da Espada pelo seu Mérito Científico, Literário e Artístico, indicou ainda a universidade alentejana.

