A universidade, no estado da Renânia Palatinado, já disponibiliza há alguns anos cursos de língua portuguesa a alunos de diversas áreas científicas. Esta formação suplementar inédita na Alemanha seguir-se-á à licenciatura, e terá a duração de dois anos.

"A ideia surgiu a partir de um 'workshop' realizado em novembro de 2019, na Universidade de Mainz, com representantes das áreas da didática, do ensino do Português para Estrangeiros e das respetivas instituições portuguesas e alemãs, devido ao crescente interesse de estudantes dos cursos de ensino em se tornarem futuros docentes de português", salientou Fátima Guedes da Silva.

À agência Lusa, a coordenadora do Ensino Português no Estrangeiro na Alemanha acrescentou que, no final, os alunos vão obter um certificado de qualificação, já aprovado pelo estado da Renânia do Palatinado, que lhes vai permitir lecionar nas escolas de todo o país.

A formação vai incluir um estágio de três a seis meses numa escola alemã. Um estágio "supervisionado" que possa "comprovar as suas competências no ensino do português", apontou.

"Esta formação académica vai abranger diversas aéreas, na aquisição da língua, na competência da leitura, linguística portuguesa, também haverá uma parte em que terão aulas de cultura portuguesas e lusófonas, e também a parte da didática", esclareceu Fátima Guedes da Silva.

Na Universidade de Mainz, no ano letivo de 2021-2022, existiam 330 alunos que frequentavam cursos de língua portuguesa, como língua de graduação, e 106 estudantes que frequentavam os cursos de língua portuguesa, como língua de interpretação e tradução.

