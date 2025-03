Álvaro Daniel disse à Lusa que foram feitos os contactos com as entidades na altura da organização da conferência sobre o futuro da democracia em África, promovida pela Brenthurst Foundation.

Em causa está a retenção no aeroporto internacional 4 de Fevereiro de vários convidados internacionais que se deslocaram a Angola, entre os quais o político moçambicano Venâncio Mondlane, o ex-Presidente do Botsuana Ian Khama e o ex-Presidente da Colômbia Andrés Pastrana.

Segundo o secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o partido "não podia avançar para um desafio de tamanha envergadura [conferência] sem comunicar às autoridades competentes, e tudo isto foi feito".

"Assim é que a atitude tomada (...), a impedir a entrada de certas visitas, pareceu uma certa provocação, uma certa arrogância e sobretudo uma tendência velada de sabotar o evento", disse o político, frisando que não foi uma surpresa a atitude tomada pelas autoridades.

"Porque sabemos que o MPLA não iria deixar que a UNITA realizasse uma conferência destas sem beliscá-la", salientou, declarando ainda que "faz parte do jogo sujo da política doméstica angolana".

De acordo com a fonte, a UNITA "condena a atitude", que "mancha a imagem do Estado angolano a nível internacional".

"Uma vez que o Presidente da República [de Angola] é hoje o presidente em exercício da União Africana", além do título que carrega de Campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, a UNITA considera que este caso apontam uma contradição.

"Tendo havido aval, tendo recebido vistos de entrada [para] estas personalidades, é um absurdo retê-las no aeroporto, isto para nós é que não é correto, acrescentou.

Para Álvaro Daniel, não faz sentido "deixar que eles venham" para depois, no aeroporto, serem "maltratados, (...) humilhados".

"Estamos a encarar isso com alguma repulsa, porquanto os contactos foram feitos com as entidades quando se organizou o evento", expressou.

A conferência, organizada conjuntamente com a fundação Konrad Adenauer e o World Liberty Congress, está agendada para decorrer em Benguela, entre hoje e domingo.

NME // JMC

Lusa/Fim