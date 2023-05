"Creio que o mandato que nos foi conferido nas eleições autárquicas é um mandato para concluir o trabalho, e isso significa recuperar o lugar da Irlanda do Norte no Reino Unido, protegido por lei, e fazer com que Stormont [parlamento] volte a funcionar", argumentou o líder do DUP, Jeffrey Donaldson, hoje numa conferência de imprensa em Belfast.

O deputado salientou estar determinado em pressionar o governo britânico para encontrar soluções para a Irlanda do Norte "restaurar o lugar no Reino Unido e a capacidade de fazer comércio".

Esta posição do DUP contraria as expetativas do ministro da Irlanda do Norte, Christ Heaton-Harris, que no domingo se mostrou esperançado com a possibilidade de as instituições políticas da província, sediadas em Stormont, voltarem a funcionar.

O executivo regional está sem funcionar desde fevereiro de 2022 devido a um boicote do DUP, que discorda com os termos do acordo do 'Brexit' por dificultarem a circulação de mercadorias da Irlanda do Norte com o resto do Reino Unido.

O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia mantém o território alinhado com as regras da UE para evitar uma fronteira física com a Irlanda.

Embora tenha reconhecido que "outros [partidos] também tenham tido bons resultados nas eleições" e que existem "lições a ser aprendidas destas eleições", Jeffrey Donaldson vincou que, somados todos os votos, os partidos unionistas continuam a representar a maioria.

De acordo com os resultados finais, o Sinn Féin obteve 143 dos 462 lugares em contenda, mais 39 do que em 2019, enquanto o DUP manteve 122 assentos em 11 municípios que foram a votos na quinta-feira.

O Partido Aliança confirmou o estatuto de terceira maior formação partidária da região britânica, ao ocupar 67 lugares, mais 14 do que há quatro anos, ultrapassando o Partido Unionista do Ulster (UUP), que perdeu 21 para se ficar pelos 54 autarcas eleitos.

Além do DUP, também o Sinn Féin e o Aliança defendem o restabelecimento do executivo e assembleia regionais.

Em maio de 2022, o Sinn Féin arrecadou pela primeira vez na história mais votos do que o DUP nas eleições regionais, mas o governo da Irlanda do Norte funciona numa base de poder partilhado, implicando uma coligação entre os principais partidos unionista e republicano, neste caso o DUP e o Sinn Féin.

BM // PDF

Lusa/fim